Bia Haddad Maia e Siegemund estão na final das duplas femininas em Indian Wells

Dupla enfrentará as tchecas Katerina Siniaková e Barbora Krejciková, campeãs olímpicas em Tóquio

EFE/EPA/RAY ACEVEDO 13ª colocada no ranking da WTA, Bia busca mais um título ao lado da alemã



A brasileira Beatriz Haddad Maia irá disputar a final das duplas femininas no Masters 1000 de Indian Wells ao lado da alemã Laura Siegemund. A dupla venceu nesta sexta-feira, 17, a dupla formada por Miyu Kato e Aldila Sutjiadi por 2 sets a 0 (parciais 6/1 e 6/2). O duelo na final será contra as tchecas Katerina Siniaková e Barbora Krejciková, campeãs olímpicas em Tóquio. Elas eliminaram as japonesas Shibahara e Ayoyama também por 2 sets a 0. A final está marcada para este sábado, mas ainda sem horário definido. 13ª colocada no ranking da WTA, Bia é a única representante brasileira que disputará um título em Indian Wells. Ela também competiu no simples, mas foi eliminada para a britânica Emma Raducanu na terceira fase.