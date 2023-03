Luxemburgo desmente boato de morte em queda de helicóptero em São Paulo: ‘Mais vivo do que nunca’

Treinador criticou a ‘fake news’ e informou que está morando em Palmas, na capital do Tocantins

Reprodução/Jovem Pan Luxemburgo desmentiu o boato de que seria uma das vítimas fatais do helicóptero que caiu em São Paulo



Vanderlei Luxemburgo não estava no helicóptero que caiu na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, nesta sexta-feira, 17. Através das redes sociais, o treinador publicou um vídeo em que desmente o boato que circulava nas redes sociais. As quatro pessoas envolvidas no acidente não sobreviveram. “Está rolando uma fake news que eu estava no helicóptero e morri. É mentira. Estou em Palmas, no Tocantins. Não tem nada a ver comigo. Ficam criando tumulto na vida da gente, pessoas mais próximas passam mal. Estou mais vivo do que nunca. Vanderlei Luxemburgo só tem um. Obrigado a todos pela preocupação”, falou o técnico de 70 anos. Fora do futebol desde 2021, quando comandou Vasco e Cruzeiro, o “Professor” chegou a lançar candidatura para uma vaga no Senado de Tocantins no ano passado, mas desistiu após atrito com lideranças do PSB.