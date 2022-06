Bia Haddad sobe para a 29ª posição da WTA e iguala marca de Maria Esther Bueno

A escalada de Bia Haddad acontece graças aos três títulos conquistados na Inglaterra, sendo dois em Nothingham e um em Birmingham

Paul ELLIS / AFP Bia Haddad subiu para a 29ª posição da WTA após títulos na Inglaterra



Beatriz Haddad Maia não para de fazer história no tênis. Nesta segunda-feira, 20, a brasileira alcançou o Top 30 do ranking, ao aparecer no inédito 29° lugar da WTA – antes da atualização, ela aparecia no 32ª posição. A paulista, assim, iguala a marca de Maria Esther Bueno, como melhores brasileiras na lista – em 1976, a lendária tenista ficou na mesma colocação, a melhor de uma representante do Brasil na história. A escalada de Bia Haddad acontece graças aos três títulos conquistados na Inglaterra. WTA de Nothingham 250 da semana passada, ela foi campeã de simples e duplas. Já no último domingo, ela ganhou o WTA 250 de Birmingham de simples. O próximo compromisso será disputar Wimbledon, marcado para acontecer entre 20 de julho e 10 de julho.

Confira o ranking da WTA:

1° – Iga Swiatek (POL) – 8631 pontos

2° – Anett Kontaveit (EST) – 4511 pontos

3° – Ons Jabeur (TUN) – 4340 pontos

4° – Paula Badosa (ESP) – 4245 pontos

5° – Maria Sakkari (GRE) – 4205 pontos

6° – Aryna Sabalenka (BIE) – 4145 pontos

7° – Karolin Pliskova (CHE) – 3777 pontos

8° – Danielle Colins (EUA) – 3255 pontos

9° – Jéssica Pegula (EUA) – 3185 pontos

10° – Garbine Muguruza (ESP) – 2961 pontos

29° – Bia Haddad (BRA) – 1640 pontos