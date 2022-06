Rafael Nadal supera Ruud e conquista seu 14º título de Roland Garros

Espanhol superou o rival norueguês por 3 sets a 0, parciais de 6-3, 6-3 e 6-0, e voltou a conquistar o título depois de ter caído nas semifinais de 2021

Thomas SAMSON / AFP Com resultado, Nadal venceu 112 dos 115 jogos que disputou no saibro francês



O espanhol Rafael Nadal superou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0 e conquistou seu 14º torneio de Roland Garros e aumentou seu recorde de títulos de torneios de Grand Slam para 22, dois a mais que Roger Federer e Novak Djokovic. As parciais do jogo foram de 6-3, 6-3 e 6-0, Com isso, Nadal chegou a 112 vitórias em 115 jogos disputados no saibro parisiense. Nadal sucedeu Djokovic, que venceu a edição de 2021 depois de eliminar Nadal na semifinal e vencer o grego Stefanos Tsitsipas na final. Os 10 tenistas que mais ficaram no topo da ATP (Federer, Djokovic, Lendl, McEnroe, Connors, Borg, Agassi, Sampras e Hewitt), juntos, possuem 13 títulos, um a menos que Nadal.O espanhol venceu todos os títulos do torneio desde 2005, com exceção de 2009, quando foi superado por Federer, 2015, quando Warwinka conquistou o título e em 2021, quando Djokovic o superou. No caminho até a final, Nadal superou o próprio Djokovic nas quartas e o alemão Alexander Zverev (número 3 do mundo), na semifinal.

*Com informações da AFP