Bia Haddad supera americana e garante lugar nas oitavas de final do Torneio de Madri

A tenista número 1 do Brasil ganhou de Emma Navarro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h52min de partida

Martin Keep/AFP Bia Haddad soma agora três vitórias consecutivas no circuito, já que vem de triunfo na Billie Jean King Cup, em duelo entre Brasil e Alemanha



A brasileira Bia Haddad garantiu seu lugar nas oitavas de final do Torneio de Madri, neste sábado (27), ao superar a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h52min de partida. Bia esbanjou solidez, principalmente no saque, e faturou sua segunda vitória no saibro espanhol. A tenista número 1 do Brasil soma agora três vitórias consecutivas no circuito, já que vem de um triunfo na Billie Jean King Cup, em duelo entre Brasil e Alemanha, em São Paulo.

Neste sábado, Bia foi superior em quadra do começo ao fim do jogo. No primeiro set, abriu vantagem ao faturar uma quebra de saque no terceiro game. A americana reagiu e devolveu a quebra, mas a brasileira voltou a se impor no saque da adversária no sétimo game e encaminhou a primeira parcial.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O segundo set foi mais equilibrado. As duas tenistas chegaram ao oitavo game sem quebras, com 4/4 no placar. Até que Navarro começou a oscilar no saque a Bia aproveitou a chance. Após a quebra, ela sacou para fechar o jogo, confirmando o favoritismo contra a número 23 do mundo. Trata-se da primeira vez que Bia alcança as oitavas de final na capital espanhola. Nas duas vezes anteriores que disputou a chave principal, a brasileira acabou sendo eliminada logo na estreia.

A série positiva contrasta com a sequência irregular que a brasileira vinha exibindo nesta temporada até agora. Nas oitavas de final, a 14ª colocada do ranking vai enfrentar a grega Maria Sakkari, atual número seis do mundo, mas que já foi a terceira da WTA. A tenista da Grécia é freguesa de Bia, com três derrotas em três jogos no circuito. Elas não se enfrentam desde 2022, ano em que a brasileira superou a rival por duas vezes.

Outra vitória brasileira

Melhor duplista do Brasil e medalhista olímpica, Luisa Stefani estreou com vitória na chave de duplas de Madri. Ela e a holandesa Demi Schuurs superaram a polonesa Magda Linette e a chinesa Shuai Zhang por 2 a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 53 minutos de jogo.

Luisa comentou a partida e fez referência à vitória de Thiago Monteiro sobre o grego Stéfanos Tsitsipas. “Muito boa primeira rodada, jogando bem do começo ao fim, clima ameno, 10 graus, com chuvinha. Mesmo quando a chuva parou o jogo, na volta mantivemos a energia, jogando bem o segundo set também e fechamos o jogo bem sólidas. Estava assistindo ao jogo do Thiago Monteiro e me inspirei muito nele, não tem como jogar mal depois daquela exibição dele. Ótimo dia e muito legal de ver todos os brasileiros indo bem aqui em Madri. Vamos que vamos”, afirmou.

Nas oitavas de final, Luisa e a parceira holandesa vão enfrentar as chinesas Xinyu Wang e Saisai Zheng. A brasileira é a atual número 10 do mundo no ranking de duplas.

*Com informações do Estadão Conteúdo