Thiago Monteiro derrota Tsitsipas em Madri neste sábado

‘Eu estava muito concentrado e fui bem no saque. Foi um pouco melhor do que esperava, mas fiz uma boa partida’, disse o brasileiro

EFE/ Sergio Pérez O brasileiro derrotou o número 7 do mundo, o grego Stefanos Tsitsipas



O tenista brasileiro Thiago Monteiro, 29 anos, derrotou neste sábado (26), pela segunda rodada do Masters 1000 de Madri, o grego Stefanos Tsitsipas, com um duplo 6-4. Monteiro que está na posição 118 do ranking da ATP, teve uma partida sólida diante do vice-campeão do torneio de Barcelona e vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo. A disputa durou pouco mais de uma hora e meia. Já o grego, número 7 no mundo, sofreu no saibro da Caja Mágica, fechada neste sábado devido à chuva sobre Madri.

“Eu estava muito concentrado e fui bem no saque. Foi um pouco melhor do que esperava, mas fiz uma boa partida”, disse Monteiro em entrevista coletiva após a vitória. O brasileiro quebrou o saque do grego no terceiro game do primeiro set e logo no início da segunda parcial. Tsitsipas ainda salvou três match-points, mas o brasileiro conseguiu confirmar o saque no 10º game do segundo set e fechou a partida.

“Ele foi muito agressivo. Sua porcentagem de primeiros saques foi muito alta. Senti que me faltou ritmo no restante da partida”, explicou Tsitsipas após a derrota.

Monteiro, que ainda não conquistou nenhum título, vai enfrentar na terceira rodada o tcheco Jiri Lehecka, que eliminou o sérvio Hamad Medjedovic com parciais de 7-5 e 6-4.

