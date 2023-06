Bia Haddad vence a número 7 do mundo e conquista classificação histórica para as semifinais de Roland Garros

Tenista paulista leva o Brasil a uma semifinal de Grand Slam pela primeira vez em 22 anos

Thomas Samson/AFP A brasileira Beatriz Haddad Maia acena ao comemorar sua vitória sobre a tunisiana Ons Jabeur



A tenista brasileira Bia Haddad, número 14 do mundo, venceu a tunisiana Ons Jabeur, 7ª colocada, e conquistou uma inédita classificação para o torneio de Roland Garros, na França. “Eu estou na semifinal da Roland Garros”, comemorou Bia, emocionada, após bater a adversária por 2 sets a 1 (3/6, 7/6, 6/1). O perfil oficial da competição tuitou o momento com a seguinte mensagem: “Acredite, Bia. História foi feita”. É a primeira vez desde 2001 que um brasileiro alcança uma semifinal de Grand Slam — o último havia sido Gustavo Kuerten, o Guga, em Roland Garros-2001. Considerando só as mulheres do país, ela quebrou um tabu de 55 anos. A última brasileira a se qualificar entre as quatro melhores em um dos principais torneios de tênis do planeta havia sido a lendária Maria Esther Bueno, no Aberto dos Estados Unidos de 1968. Com a vitória, a paulista de 27 anos deve entrar no top 10 da WTA (Associação de Tênis Feminino). A sua adversária nas sêmis sairá do jogo entre a polonesa Iga Swiatek, primeira colocada do ranking, e a norte-americana Coco Gauff, número 6.