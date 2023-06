Lei ‘Vini Jr’ é aprovada no RJ e prevê interrupção de jogos em caso de racismo

Projeto oi aprovado por unanimidade e depende da sanção do governador Claudio Castro

Reprodução/Twitter/@Real Madrid Vini Jr. tem sido alvo de atos racistas por torcedores na Espanha



A lei “Vini Jr” foi aprovada nesta terça-feira, 6, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O projeto de Lei 1.112/23 depende da sanção do governador Claudio Castro e prevê a interrupção e até mesmo o encerramento de partidas esportivas em caso de atos racistas. O projeto, de autoria do deputado estadual Prof. Josemar (PSOL), foi aprovado por unanimidade. Ele ainda prevê um protocolo de ação para orientar como conduzir as denúncias de racismo junto ao Ministério Público, bem como o encaminhamento de vítimas à Defensoria Públicas e demais entidades. Além disso, também estão previstas divulgações de campanhas educativas. Também foi aprovada a concessão da Medalha Tiradentes ao atleta brasileiro, principal honraria da Alerj.

No fim do mês passado, Vini Jr. foi vítima de racismo por torcedores do Valência, em partida do Campeonato Espanhol. Torcedores do adversário começaram a chamar o brasileiro de macaco desde chegada do Real Madrid ao estádio. No segundo tempo da partida, o jogador chegou a mostrar ao juiz os dois torcedores que estavam imitando um macaco nas arquibancadas. O jogo ficou paralisado e foi reiniciado. Uma confusão entre os atletas das duas equipes acabou resultando na expulsão de Vini Jr. após decisão do VAR, o que acabou gerando revolta. Vini Jr. está de férias e esteve no Maracanã na noite da última segunda-feira, 5, e foi homenageado por Flamengo e Vasco.