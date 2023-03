Bia Haddad vence checa de virada, avança em Indian Wells e se aproxima do top 10 do mundo 

Paulista terá pela frente um duelo com a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, ex-décima colocada da WTA

A tenista Beatriz Haddad Maia conseguiu uma virada épica sobre a checa Katerina Siniakova, na noite deste sábado, 11, na estreia em Indian Wells, torneio que acontece nos Estados Unidos. Depois de perder o primeiro set por 7 a 5, a brasileira passou sufoco no segundo, mas venceu no tie-break e fechou a parcial em 7/6 (7/4). Em seguida, concretizou a vitória com um 6/3 no set final. Agora, a paulista terá pela frente um duelo com a britânica Emma Raducanu, campeã do US Open de 2021, ex-décima colocada da WTA e atual 77ª. As duas tenistas nunca se enfrentaram. Caso passe por Raducanu, em duelo previsto para segunda-feira, e vá às oitavas, Bia Haddad pode reencontrar a número 1 do mundo Iga Swiatek, sete meses depois de vencê-la em partida histórica no Aberto do Canadá. Atualmente na 13ª posição no ranking, a representante do Brasil tenta entrar no top 10 na competição norte-americana.

*Com informações do Estadão Conteúdo