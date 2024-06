Bia Haddad vence em Bad Homburg em jogo com interrupção

Jogo foi interrompido, após torcedor passar mal na arquibancada; brasileira ganhou com facilidade o terceiro tempo

A tenista brasileira Bia Haddad estreou com vitória no Torneio de Bad Homburg, na Alemanha, ao vencer a alemã Tamara Korpatsch. O jogo foi marcado por um episódio incomum no match point, quando um torcedor passou mal na arquibancada, interrompendo a partida por cerca de 15 minutos. Bia teve que lidar com a pressão de desperdiçar quatro match points antes de finalmente fechar a partida. Como quarta cabeça de chave do torneio, Bia dominou o primeiro set com três quebras de saque, fechando com facilidade. A segunda parcial foi mais equilibrada, com a adversária chegando a ter uma quebra de vantagem. No entanto, a brasileira reagiu rapidamente e conseguiu devolver a quebra, levando o jogo para o tie-break. No desempate, Bia foi ligeiramente superior e conseguiu abrir uma vantagem de 6/1. Após a interrupção devido ao incidente na arquibancada, a brasileira confirmou o favoritismo e garantiu a vitória. Nas oitavas de final, ela enfrentará a vencedora do confronto entre a russa Anna Blinkova e a canadense Bianca Andreescu. Bia Haddad, atual número 1 do Brasil e 20ª do mundo, está se preparando para Wimbledon, que terá início na próxima segunda-feira. No ano passado, a tenista chegou às oitavas de final do torneio e agora busca repetir ou até mesmo superar esse desempenho. A vitória em Bad Homburg representa um importante passo nessa preparação para o Grand Slam.

