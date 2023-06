Bia Haddad vira sobre tcheca e avança às oitavas de final no WTA 500 de Eastbourne

Paulista derrotou Marie Bousková por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/3 e 7/6

Reprodução/Twitter/@timebrasil Bia Haddad Maia está nas oitavas de final do WTA 500 de Eastbourne



Beatriz Haddad Maia estreou com o pé direito no WTA 500 de Eastbourne, disputado no Reino Unido, nesta terça-feira, 27. Apesar de sair atrás no placar, a paulista derrotou a tcheca Marie Bousková por 2 sets a 1, com parciais 3/6, 6/3 e 7/6. Com o resultado, Bia avançou às oitavas de final da competição, que é preparatório para Wimbledon. Após chegar ao top 10 com a fantástica campanha em Roland Garros, quando chegou à semifinal, a brasileira caiu para a 13ª posição no ranking mundial. Isto porque ela desistiu de defender o título do WTA 250 de Birmingham por causa de dores no joelho.