Luisa Stefani e Caroline Garcia buscam virada e conquistam o WTA 500 de Berlim

Já no ATP 500 de Queen’s, o espanhol Carlos Alcaraz se sagrou campeão e retomou a primeira posição do ranking mundial do tênis masculino

Reprodução/Instagram @wta Esse foi o quarto título de Luisa Stefani em 2023, todos conquistados em duplas



A dupla formada pela brasileira Luisa Stefani e pela francesa Caroline Garcia venceu o título do WTA 500 de Berlim. O torneio foi o primeiro em que as duas jogadoras jogaram juntas. Elas buscaram a virada contra as checas Katerina Siniakova e Marketa Vondrousova, salvando, inclusive, três match points das rivais. As parciais foram de 4/6, 7/6 e 10/4. Esse foi o 8º título da brasileira em torneios em duplas femininas, sendo o terceiro apenas em 2023, incluindo o WTA 500 de Abu Dhabi e o de Adelaide. Contando com duplas mistas, Stefani também venceu o Aberto da Austrália ao lado de Rafael Matos. Luisa e Caroline também disputarão o torneio de Wimbledon. Já para Eastbourne, a brasileira jogará com a chinesa Zhaoxuan Yang. Também neste domingo, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou seuy primeiro título da carreira na grama ao vencer o ATP 500 de Queen’s, ao bater o australiano Alex de Minaur por 2 sets a 0 (duplo 6/4). Com isso, o espanhol volta à liderança do ranking da ATP, superando o sérvio Novak Djokovic. Com apenas 20 anos, Alcaraz já conquistou 11 títulos, sendo três em 2023.