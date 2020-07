Bottas supera Hamilton e lidera 3º treino livre para o GP da Hungria

Bottas cravou o tempo de 1min15s437, que foi apenas 42 milésimos mais rápido que o de Hamilton

EFE/EPA/FIA/F1 Bottas foi melhor do que Hamilton em último treino livre



Sem a chuva que atrapalhou os pilotos na véspera, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, desbancou, neste sábado, o companheiro de equipe, o britânico Lewis Hamilton, e terminou na frente do terceiro e último treino livre para o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1. Hoje, depois de uma tarde de sexta-feira com muita chuva no circuito de Hungaroring, os carros aceleraram em pista seca, o que evidenciou mais uma vez o domínio da escuderia alemã, líder disparada do Mundial de Construtores, com mais que o dobro dos pontos da segunda colocada, a McLaren (80 a 39).

Bottas, que é o primeiro lugar na temporada entre os pilotos, foi o mas rápido, ao cravar o tempo de 1min15s437, que foi apenas 42 milésimos mais rápido que o de Hamilton, que está logo atrás na tabela de classificação do campeonato.

Uma das surpresas da temporada, empurrada por motor Mercedes, a Racing Point conseguiu o terceiro tempo, com o mexicano Sergio Pérez, em 1min15s598. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, foi o último a andar na casa de um minuto e 15 segundos, ao ficar 344 milésimos distantes do líder da sessão.

Do quinto lugar ao décimo lugar, separados por menos de meio segundo, ficaram, na ordem: o canadense Lance Stroll (Racing Point), o holandês Max Verstappen (Red Bull), o britânico Lando Norris (McLaren), o alemão Sebastian Vettel (Ferrari), o francês Pierre Gasly (AlphaTauri) e o australiano Daniel Ricciardo (Renault).

O treino de classificação, que definirá o grid de largada para a terceira etapa da temporada, terá início às 10h (de Brasília). O GP da Hungria começará neste domingo, às 10h10.

*Com Agência EFE