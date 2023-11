Brasil bate recorde de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos

Com o título por equipes da ginástica rítmica, o país alcançou sua 55ª medalha dourada em Santiago

LECO VIANA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Brasil conquistou ouro na ginástica rítmica



O Brasil atingiu seu melhor desempenho na história dos Jogos Pan-Americanos, nesta sexta-feira, 3. Com o título por equipes da ginástica rítmica, o país alcançou sua 55ª medalha dourada em Santiago, superando a marca de Lima-2019, que era de 54. A ginástica rítmica, por sinal, foi fundamental para este recorde – a modalidade conseguiu cinco ouros, sendo dois coletivos e três individuais. No fim do dia, Marlene Ewellyn deu a medalha dourada de número 56, graças à conquista nos 400 m com barreiras feminino. Assim, o Brasil permanece firme na segunda posição no quadro geral de medalhas, à frente de México e Canadá, com 42 e 40, respectivamente. Os Estados Unidos lideram com folga, com 100 ouros.