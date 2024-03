Brasil começa bem no Grand Slam de judô e conquista duas medalhas com Rafaela Silva e Willian Lima

Judocas brasileiros conseguiram o bronze no primeiro dia da competição que vai até domingo e garante o ranking classificatório para Paris 2024

Reprodução/Redes sociais Rafael Silva e William Lima ganham medalhas de bronze na Georgia



O Grand Slam de Tbilsi, disputado na Geórgia, já começou positivo para o Brasil. No primeiro dia de competição, Rafaela Silva e Willian Lima conquistaram o bronze para o país. Esse foi o primeiro pódio da judoca carioca nesta temporada, já o paulistano, conseguiu a sua segunda medalha na temporada. Willian conseguiu um Ippon logo aos 20 segundos contra Rashad Yelkiyen, do Azerbaidjão. “É uma medalha de bronze, mas que significa muito. Ela mostra o quanto venho evoluindo e minha constância, sempre lutando por medalhas nos blocos finais”, comemorou Willian – ele é o atual número 10 do mundo nos 66 kg. Já Rafaela, derrotou, também por ippon, Kaja Kajzer, da Sérvia, na categoria 57 kg. “Estou muito feliz com meu processo de busca pela vaga em Paris 2024. Saí com o bronze hoje, mas com um gostinho de ouro, porque cada ponto é fundamenta e importante”, disse a brasileira. O Grand Slam, competição com mais de 500 atletas de 70 países que pontua para o ranking classificatório aos Jogos de Paris 2024, vai até domingo, 24. O torneio pode ser acompanhado ao vivo pelo Youtube do Time Brasil.

BORA, WILL 💣 🔥🇧🇷 É BRONZE para o time #brasiljudo com @wlima66 no Grand Slam de #judotbilisi 🇬🇪 Ipponzaço em 20 segundos contra Rashad Yelkiyev 🇦🇿 e 🥉 É O BRASA 🔥🇧🇷 pic.twitter.com/v5xFrcyYBw — CBJ (@JudoCBJ) March 22, 2024