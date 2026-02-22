Brasil conquista resultado histórico no bobsled nas Olimpíadas de Inverno

Brasileiros garantiram o 19º lugar e atingiram o tempo de 55.30 na quarta rodada, terminando a prova com o tempo de 3:41.14

Gabriel Heusi/COB Time brasileiro de bobsled nas Olimpíadas de INverno Milão-Cortina



O bobsled brasileiro alcançou uma marca histórica nas Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina. Garantiu o 19º lugar e atingiu o tempo de 55.30 na quarta rodada. Terminou a prova com o tempo de 3:41.14. A marca supera o resultado anterior, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, disputado em 2022, quando o país ficou com a 20ª posição. “Essa competição foi sensacional. Aqui estão os melhores do mundo. Chegar aqui e fazer o melhor resultado da história do bobsled para o Brasil é um feito muito grande”, disse Edson Bindilatti, que disputou sua sexta Olimpíada e se despediu dos jogos.

“Eu só tenho a agradecer a esses caras, a todos os atletas que passaram por aqui, todos fizeram parte de ter um resultado histórico agora nos Jogos Olímpicos”, acrescentou.

O pódio teve dobradinha alemã. Johannes Lochner repetiu o resultado do 2-man e também garantiu o ouro pilotando o trenó para quatro atletas. Seu compatriota Francesco Friedrich ficou com a prata e Michael Vogt levou a Suíça ao bronze.