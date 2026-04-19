Brasil conquista seis medalhadas no primeiro dia do Pan-Americano de judô
Disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30
O judô brasileiro abriu o Campeonato Pan-Americano Sênior com dois ourros, uma prata e seis bronzes. A competição está sendo realizada no Panamá.
- Nauana Silva (-70kg) – ouro
- Daniel Cargnin (-73kg) – ouro
- Rafaela Silva (-63kg) – prata
- Luana Caravalho (-70kg) – bronze
- Guilherme de Oliveira (-73kg) – bronze
- Beatriz Freitas (-78kg) – bronze
Nauana Silva chegou ao torneio sem estar ranqueada na categoria -70kg, já que era estreante, mas logo de cara já garantiu o ouro após vencer a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero.
Rafaela Silva (-63kg) ficou com a prata após ser derrotada pela canadense Jessica Klimkait, no golden score.
Daniel Cargnin entrou na disputa como cabeça-de-chave número um da categoria. Na decisão, ele cruzou com o estadunidense Jack Yonezuka, adversário que o derrotou na final do último Campeonato Pan-Americano, em 2025.
As disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30.
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