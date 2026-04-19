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Brasil conquista seis medalhadas no primeiro dia do Pan-Americano de judô

Disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30

  • Por Agência Brasil
  • 19/04/2026 13h28
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Grasiela Gonzaga/RuasMídia/CBJ brasil judo

O judô brasileiro abriu o Campeonato Pan-Americano Sênior com dois ourros, uma prata e seis bronzes. A competição está sendo realizada no Panamá. 

  • Nauana Silva (-70kg) – ouro
  • Daniel Cargnin (-73kg) – ouro
  • Rafaela Silva (-63kg) – prata
  • Luana Caravalho (-70kg) – bronze
  • Guilherme de Oliveira (-73kg) – bronze
  • Beatriz Freitas (-78kg) – bronze

Nauana Silva chegou ao torneio sem estar ranqueada na categoria -70kg, já que era estreante, mas logo de cara já garantiu o ouro após vencer a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero.

Rafaela Silva (-63kg) ficou com a prata após ser derrotada pela canadense Jessica Klimkait, no golden score.

Daniel Cargnin entrou na disputa como cabeça-de-chave número um da categoria. Na decisão, ele cruzou com o estadunidense Jack Yonezuka, adversário que o derrotou na final do último Campeonato Pan-Americano, em 2025.

As disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30.

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