Brasil conquista seis medalhadas no primeiro dia do Pan-Americano de judô

Disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30

Grasiela Gonzaga/RuasMídia/CBJ

O judô brasileiro abriu o Campeonato Pan-Americano Sênior com dois ourros, uma prata e seis bronzes. A competição está sendo realizada no Panamá.

Nauana Silva (-70kg) – ouro

Daniel Cargnin (-73kg) – ouro

Rafaela Silva (-63kg) – prata

Luana Caravalho (-70kg) – bronze

Guilherme de Oliveira (-73kg) – bronze

Beatriz Freitas (-78kg) – bronze

Nauana Silva chegou ao torneio sem estar ranqueada na categoria -70kg, já que era estreante, mas logo de cara já garantiu o ouro após vencer a dominicana Esmeralda Damiano Guerrero.

Rafaela Silva (-63kg) ficou com a prata após ser derrotada pela canadense Jessica Klimkait, no golden score.

Daniel Cargnin entrou na disputa como cabeça-de-chave número um da categoria. Na decisão, ele cruzou com o estadunidense Jack Yonezuka, adversário que o derrotou na final do último Campeonato Pan-Americano, em 2025.

As disputas seguem neste domingo (19), com mais nove brasileiros no tatame a partir das 11h30.