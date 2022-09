Brasil dá o troco na Argentina e vai à semifinal do Mundial de Vôlei Masculino

Com o resultado, a equipe treinada por Renan Dal Zotto dá um passo importante na busca pelo tetracampeonato

Reprodução/Twitter/@timebrasil Brasil vence a Argentina nas quartas de final do Mundial de Vôlei Masculino



A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu sua vaga na semifinal do Mundial nesta quinta-feira, 9, ao derrotar a Argentina por 3 sets a 1, com parciais de 25/16, 23/25, 25/22 e 25/21. Contando com excelente atuação de Leal, o Brasil até encontrou dificuldades, mas deu o troco nos “hermanos”, que levaram a melhor no clássico no ano passado, na disputa pela medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio-2020. Com o resultado, a equipe treinada por Renan Dal Zotto dá um passo importante no torneio que está sendo disputado na Polônia. O próximo jogo está marcado para às 16h (de Brasília) desta sexta-feira, 9, e o adversário sairá do embate entre os Estados Unidos e os donos da casa, que acontece às 16h30 (de Brasília) de hoje. Do outro lado da chave, Eslovênia e Itália farão a outra semifinal do campeonato. A grande decisão, vale lembrar, está marcada para o próximo domingo, 11. Disputado desde 1949, o Campeonato Mundial de Vôlei Masculino tem a Rússia como maior campeã, com seis títulos. Segundo maior vencedor, o Brasil tem três conquistas na tradicional na competição e busca o tetra nesta temporada.