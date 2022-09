Tatiana Weston-Webb é derrotada por australiana e dá adeus ao sonho do título mundial de surfe 

A gaúcha chegou ao WSL Finals confiante e já classificada para as quartas de final, mas acabou levando a virada de Stephanie Gilmore

Reprodução/ Twitter @TimeBrasil Tatiana Weston-Webb foi eliminada nas quartas de final do Mundial de Surfe



A brasileira Tatiana Weston-Webb deu adeus ao sonho do título mundial de surfe nesta quinta-feira, 8, ao ser derrotada pela australiana Stephanie Gilmore por 15.30 a 14.87, em Trestles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Atual vice-campeã, a gaúcha chegou ao WSL Finals confiante, já classificada para as quartas de final e precisando despachar apenas três adversárias para ficar com o troféu. No confronto que valia vaga para a semi, no entanto, a surfista levou uma virada e acabou se despedindo do torneio. Tati chegou a liderar a bateria ao conseguir excelentes manobras, que renderam uma nota 8. Gilmore, porém, somou uma nota 8.30 com outra de 7.31, ficando com a classificação. Agora, ela enfrenta a francesa Johanne Defay. Quem vencer irá pegar a norte-americana Carissa Moore na briga pela taça. Vale lembrar que a final, que acontece ainda hoje, é definida em três baterias.