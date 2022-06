Brasil decepciona contra a Polônia e sofre terceira derrota na Liga das Nações Masculina de Vôlei

A seleção brasileira perdeu por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/22, 16/25 e 22/25

A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a decepcionar nesta quarta-feira, 22, ao ser derrotada pela Polônia por 3 sets a 1, com parciais de 16/25, 25/22, 16/25 e 22/25, pela Liga das Nações. Com o resultado, o Brasil permanece com duas vitórias e chega ao terceiro revés na competição, já que também havia perdido para Estados Unidos e China. O jogo diante dos poloneses abriu a segunda rodada do torneio, que será toda disputada em Sófia, na Bulgária – nos próximos dias, o time de Renan Dal Zotto ainda enfrenta na capital búlgara a Sérvia, Irã e os donos da casa nos dias 23, 24 e 26 de junho, respectivamente. Já entre 6 e 10 de junho, a equipe vai até Osaka, no Japão, onde medirá forças com Alemanha, Canadá, França e os japoneses, pela terceira e última rodada. Atualmente, a seleção está na oitava colocação entre os 16 participantes – no final, os oito melhores avançam para as quartas de final – o mata-mata decisivo do campeonato acontecerá em Bologna, na Itália, entre os dias 20 e 24 de julho.