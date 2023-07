Brasil derrota Holanda com tranquilidade e retoma terceira posição na Liga das Nações Masculina

Honorato, Lucão e Ter Maat foram os destaques da partida, responsáveis por anotar dez pontos cada

Reprodução/Twitter/@Time Brasil Bruninho comemora vitória da seleção brasileira de vôlei na Liga das Nações



A seleção brasileira masculina de vôlei voltou a vencer na Liga das Nações, nestas quinta-feira, 6, em Pasay City, nas Filipinas. Sem tomar conhecimento do rival, o Brasil bateu a Holanda por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20. Os destaques da partida foram Honorato, Lucão e Ter Maat, responsáveis por anotar dez pontos cada – o trio foi o maior pontuador em quadra. Agora, restando duas rodadas para o término da fase preliminar, a equipe de Renan Dal Zotto recupera a terceira posição, 22 pontos, dois a menos que Estados Unidos e Japão. O time nacional na meia-noite (de Brasília) desta sexta-feira, 7, contra a Polônia, atual quinta colocada. O último duelo será diante da China, no mesmo horário, no sábado, 8. Na competição disputada por 16 países, os oito melhores avançam ao mata-mata.