Brasil é derrotado pelo Canadá, mas segue no terceiro lugar da Liga das Nações de Vôlei Feminino

Apesar de esboçar uma reação durante a partida, a seleção brasileira cometeu muitos erros e perdeu para as canadenses por 3 sets a 2

Reprodução/Twitter/@TimeBrasil Brasil perdeu para o Canadá na Liga das Nações de Vôeli



A seleção brasileira feminina de vôlei foi derrotada pelo Canadá, nesta quinta-feira, 29, no antepenúltimo jogo da fase preliminar da Liga das Nações de Vôlei. Apesar de esboçar uma reação durante a partida, o Brasil cometeu muitos erros e perdeu para as canadenses por 3 sets a 2, com parciais 28/30, 25/22, 25/23, 21/25 e 17/15. A melhor pontuadora do confronto disputado em Bangkok, na Tailândia, foi Gray, com 25 pontos. Do lado brasileiro, Gabi se destacou com 20. Mesmo com o resultado, a equipe nacional permanece na terceira posição, dentro da zona de classificação para as quartas de final – os oito melhores países avançam ao mata-mata. Agora, são sete vitória e três derrotas na competição. A nação da América do Norte, por sua vez, está exatamente na oitava colocação e permanece na briga por uma vaga na próxima fase. O próximo compromisso da seleção será contra a Turquia, nesta sexta-feira, às 10h30 (de Brasília). No mesmo horário, a equipe treinada por José Roberto Guimarães fecha diante da Tailândia, neste domingo, 2.