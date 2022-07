Brasil disputará com Japão na fase final da Liga das Nações de Vôlei

Seleções já se enfrentaram duas vezes em amistosos nesta temporada; fase final acontecerá entre os dias 13 e 17 em Ancara, na Turquia

Reprodução/Instagram/cbvolei Seleção brasileira de vôlei feminino vai disputar com o Japão na Liga das Nações



A seleção brasileira de vôlei feminino vai enfrentar o Japão na fase final da Liga das Nações. Conhecido neste domingo, 3, o adversário do Brasil enfrentará o Japão, que vem de uma sequência negativa de quatro derrotas, sendo a última nesta tarde para a Bélgica, pelas quartas de final, que aconteceu em Ancara, na Turquia. A equipe de José Roberto Guimarães terminaria na segunda posição na fase de classificação, mas a Turquia, por ser país sede e por ter ficado entre os oito melhores, por uma questão do regulamento, pulou para a liderança, empurrando os Estados Unidos para o segundo lugar. O Brasil ficou em terceiro.

A disputa entre Brasil e Japão não é inédita. As seleções já se enfrentaram duas vezes na temporada, ambas em amistosos. A equipe japonesa levou a melhor, mas a seleção brasileira não contou com vários nomes, a exemplo da capitã Gabi. A seleção japonesa foi a grande sensação no início da Liga das Nações, chegando a oito vitórias consecutivas, mas vem em queda livre e perdeu os últimos quatro jogos. Já o Brasil venceu dez e perdeu apenas duas partidas, para Estados Unidos e Itália. A fase final da Liga das Nações acontecerá entre os dias 13 e 17 em Ancara, na Turquia.

*Com informações do Estadão Conteúdo.