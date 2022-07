Atlético-MG anuncia Pavón, quarto reforço para a janela de julho

Atacante argentino já estava sendo negociado pelo clube mineiro desde fevereiro deste ano

Cristian Pavón chegou em Belo Horizonte neste sábado, 2, e aguarda finalização do contrato para ser anunciado oficialmente como novo reforço do Atlético-MG para o resto da temporada de 2022. As negociações estavam sendo feitas desde fevereiro, enquanto o jogador ainda aguardava o final de seu contrato com o Boca Juniors, que se encerrou na última quinta-feira, 30. Junto com o argentino, Jemerson, Alan Kardec e Pedrinho também chegam ao clube mineiro durante a janela de transferência de julho, que tem início no dia 18.

Por causa de um conflito com a diretoria do Boca Juniors, Pavón não entra em campo desde dezembro de 2021. O que significa que o ponta direita precisará passar por um processo de recuperação física na Cidade do Galo até estar à plena disposição do técnico turco Antonio Mohamed junto com os demais reforços. Vale lembrar que o argentino não pode disputar a Copa Libertadores devido a uma punição de seis jogos que recebeu depois de ser o pivô de uma confusão após o clube ser eliminado pelo próprio Atlético-MG, nas oitavas de final da última edição da competição. O jogador ainda pode recorrer da punição aplicada pela Conmebol.