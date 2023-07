Brasil é derrotado pela Polônia e está fora da Liga das Nações de Vôlei

Seleção brasileira não suportou a pressão do rival e perdeu por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/21 e 25/20

Reprodução/Twitter/@volleyballworld Brasil foi eliminado pela Polônia na Liga das Nações de Vôlei



A seleção brasileira masculina se despediu nas quartas de final da Liga das Nações de Vôlei Masculina, nesta quinta-feira, 20, ao ser derrotada pela Polônia por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/21 e 25/20, em Gdansk. O maior pontuador do jogo foi o polonês Sliwka, responsável por 16 pontos. Com um a menos, Alan foi o destaque do lado do time comandado por Renan Dal Zotto. Campeão da edição do torneio de 2021, o Brasil dá adeus ao sonho do bicampeonato e encerra a competição sem chances de medalha. Agora, o próximo compromisso dos brasileiros será a disputa do Sul-Americano, em Recife, entre os dias 26 e 30 deste mês. A competição será a última antes do Pré-Olímpico, marcado começar em 30 de setembro. Já a Polônia, em busca de um título inédito, enfrentará o Japão na semifinal. Do outro lado da chave, EUA e Itália brigam pela outra vaga na decisão.