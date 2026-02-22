Brasil encerra Olimpíadas de Inverno com ouro, recorde e melhor desempenho

País já tinha alcançado recorde de atletas inscritos, levando 14 competidores, e dentro do torneio mostrou ser um país em ascensão na competição

Reprodução/COB Brasil alcançou melhor resultado da história nas Olimpíadas de Inverno



O Brasil encerrou neste domingo (22) sua participação nas Olimpíadas de Inverno. Se antes mesmo de ir à Milão-Cortina o país já tinha batido o recorde de atletas inscritos, levando 14 competidores, e dentro do torneio mostrou ser um país em ascensão na competição.

Após 34 anos da estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Brasil conquistou sua primeira medalha, e foi logo a de ouro. Lucas Pinheiro, do esqui alpino, levou País ao topo. Essa também foi a primeira medalha da América Latina. “Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte. Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade”, comentou Lucas.

Na lendária pista Stelvio, em Bormio, o atleta de 25 anos dominou a prova do início ao fim, liderando um pódio completado pelos suíços Marco Odermatt (58 centésimos de segundo atrás), que levou a prata, e Loïc Meillard (1,17 segundo atrás), que ficou com o bronze.

Apesar de ter ficado de fora da final do snowboard halfpipe, o Brasil conquistou um feito inédito. Pela primeira vez na história, teve competidores na modalidade, e não foi apenas um, foram dois. Pat Burgner, que conquistou o melhor resultado na modalidade ao ficar com a 11ª posição, e Augustinho Teixeira, que ficou em 19º.

Outro destaque fica com o bobsled garantiu o 19º lugar e atingiu o tempo de 55.30 na quarta rodada. Terminou a prova com o tempo de 3:41.14. A marca supera o resultado anterior, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, disputado em 2022, quando o país ficou com a 20ª posição.

Confira abaixo os resultados do Brasil em Milão-Cortina 2026: