Brasil encerra Olimpíadas de Inverno com ouro, recorde e melhor desempenho
País já tinha alcançado recorde de atletas inscritos, levando 14 competidores, e dentro do torneio mostrou ser um país em ascensão na competição
O Brasil encerrou neste domingo (22) sua participação nas Olimpíadas de Inverno. Se antes mesmo de ir à Milão-Cortina o país já tinha batido o recorde de atletas inscritos, levando 14 competidores, e dentro do torneio mostrou ser um país em ascensão na competição.
Após 34 anos da estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno, o Brasil conquistou sua primeira medalha, e foi logo a de ouro. Lucas Pinheiro, do esqui alpino, levou País ao topo. Essa também foi a primeira medalha da América Latina. “Eu e o Brasil não estávamos aqui nos Jogos Olímpicos de Inverno só para participar. Estávamos aqui para fazer a diferença, trazer nossas cores, outra mentalidade, outra cultura e celebrar essa diversidade do Brasil e do esporte. Acho que esse ouro representa a força que existe nessa diversidade”, comentou Lucas.
Na lendária pista Stelvio, em Bormio, o atleta de 25 anos dominou a prova do início ao fim, liderando um pódio completado pelos suíços Marco Odermatt (58 centésimos de segundo atrás), que levou a prata, e Loïc Meillard (1,17 segundo atrás), que ficou com o bronze.
Apesar de ter ficado de fora da final do snowboard halfpipe, o Brasil conquistou um feito inédito. Pela primeira vez na história, teve competidores na modalidade, e não foi apenas um, foram dois. Pat Burgner, que conquistou o melhor resultado na modalidade ao ficar com a 11ª posição, e Augustinho Teixeira, que ficou em 19º.
Outro destaque fica com o bobsled garantiu o 19º lugar e atingiu o tempo de 55.30 na quarta rodada. Terminou a prova com o tempo de 3:41.14. A marca supera o resultado anterior, dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, disputado em 2022, quando o país ficou com a 20ª posição.
Confira abaixo os resultados do Brasil em Milão-Cortina 2026:
- Medalha de ouro – slalom gigante – esqui alpino: Lucas Pinheiro Braathen – melhor resultado entre todas as modalidades
- 11º – skeleton feminino: Nicole Silveira – melhor resultado na modalidade
- 14º – snowboard halfpipe: Pat Burgner – melhor resultado na modalidade
- 19º – 4-man bobsled: Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luis Bacca e Rafael Souza – melhor resultado na modalidade
- 19º – snowboard halfpipe: Augustinho Teixeira
- 21º – sprint feminino por equipes: esqui cross-country: Bruna Moura e Duda Ribera – melhor resultado na
- modalidade
- 24º – 2-man bobsled: Edson Bindillati e Luis Bacca – melhor resultado na modalidade (no 2-man)
- 27º – slalom – esqui alpino: Giovanni Ongaro – melhor resultado na modalidade (no slalom)
- 31º – slalom gigante – esqui alpino: Giovanni Ongaro
- 48º – sprint clássico: esqui cross-country: Manex Silva – melhor resultado na modalidade
- 72ª – sprint clássico: esqui cross-country: Eduarda Ribera – melhor resultado na modalidade (em pontos FIS)
- 74ª – sprint clássico: esqui cross-country: Bruna Moura
- 97º – 10km livre: esqui cross-country: Manex Silva
- 99º – 10km livre: esqui cross-country: Bruna Moura
