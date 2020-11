Brasil encerra Pan-Americano de Judô com 5 ouros, 6 pratas e 4 bronzes

Neste domingo, o Brasil conquistou o primeiro lugar na prova por equipes mistas, nova modalidade do judô nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A menos de um ano para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o judô brasileiro segue mostrando a sua força. Neste domingo, 22, o Brasil conquistou conquistou o título do Pan-Americano por equipes mistas com vitórias sobre o México, por 4 a 0, e Cuba, por 4 a 3. A competição é a nova prova olímpica do judô que valerá medalha no Japão em 2021. Com o resultado, o país mantém a sua hegemonia continental e encerra a competição com um total de 15 medalhas: cinco ouros, seis pratas e quatro bronzes. O duelo final entre Brasil e Cuba foi definido por Jéssica Pereira, que foi para cima do cubano Arnaes Garcia e garantiu o ouro com um waza-ari no “ponto de ouro”, em que quem marcar primeiro vence.

A disputa começou com vantagem brasileira pelo desfalque da peso pesado cubana Idalys Ortiz, que não foi a Guadalajara, no México. Na primeira luta no tatame, Arnaes Garcia venceu Jéssica Pereira nas punições e empatou para Cuba. Em seguida, Eduardo Katsuhiro imobilizou Orlando Polanco e fez 2 a 1 para o Brasil. Cuba reagiu com Maylin Del Toro Carvajal, vencendo Maria Portela nas punições após mais de cinco minutos de “golden score”. Na sequência, o vice-campeão mundial dos 90kg, Ivan Felipe Silva Morales, conseguiu um ippon relâmpago sobre Eduardo Yudy e desempatou para Cuba: 3 a 2. David Moura veio para o “tudo ou nada” e garantiu o empate com vitória, também nas punições, sobre Andy Granda.

*Com Estadão Conteúdo