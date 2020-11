Torcida bate meta de contas abertas e banco pagará R$ 1 milhão ao Corinthians

De acordo com o clube, 50 mil correntistas entraram no ‘Corinthians BMG’ somente neste ano

Corinthians/ Divulgação Banco BMG fez acordo com clube para novas contas abertas



O patrocinador máster do Corinthians, o banco BMG, fez um acordo com a torcida corintiana: pagaria R$ 1 milhão ao clube se conseguisse atingir a marca de 50 mil novos correntistas. A torcida atendeu ao pedido e nesta sexta-feira, 20, a meta foi batida. Sendo assim, a equipe do Parque São Jorge receberá o dinheiro, que pode ajudar bastante as contas do clube. O anúncio foi feito pelo próprio Corinthians em suas redes sociais. “Fiel, atingimos a marca de 50 mil correntistas no @CorinthiansBmg em 2020! Você ajudou o Timão a receber 1 milhão de reais! Em comemoração, o Banco da Fiel preparou uma surpresa para alguns correntistas, fiquem de olho”, escreveram.

Fiel, atingimos a marca de 50 mil correntistas no @CorinthiansBmg em 2020! 🖤🤍 Você ajudou o Timão a receber 1 milhão de reais! Em comemoração, o Banco da Fiel preparou uma surpresa para alguns correntistas, fiquem de olho 😉 https://t.co/vFMqZwcTQv pic.twitter.com/OvhtqZY24k — Corinthians (@Corinthians) November 20, 2020

Inicialmente a meta do banco era de 100 mil contas novas, porém essa meta foi reajustada em agosto, mesmo época em que o BMG aceitou trocar sua tradicional cor laranja para o preto e branco no uniforme do clube. O patrocínio rende ao Timão R$ 12 milhões fixos por ano, além de 50% do lucro líquido do Meu Corinthians BMG. Ao assinar o contrato, no ano passado, o clube antecipou R$ 30 milhões. Nesta semana foi anunciado a perda do patrocínio com a cervejaria Estrella Galicia por causa da pandemia da Covid-19. Porém, o BMG segue como financiador no uniforme assim como outros nove anunciantes.