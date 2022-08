Brasil enfrenta o Irã nas oitavas de final do Mundial de vôlei masculino

Seleção passou invicta da primeira fase vencendo Cuba, Japão e Catar

Reprodução/ Twitter @volei Brasil busca o quarto título do Mundial, na Polônia



A seleção brasileira de vôlei masculino conheceu nesta quarta-feira, 31, seu adversário nas oitavas de final do Mundial. O Brasil enfrentará o Irã no próximo dia 06 de setembro, às 16h (horário de Brasília). A fase decisiva começa no dia 3 de setembro com o duelo entre Eslovênia e Alemanha. Todos os confrontos estão sendo transmitidos pela SporTV. Na primeira fase, a seleção terminou o Grupo B invicto superando Cuba, Japão e Catar. Na Polônia, o Brasil busca o quarto título do Mundial. Desde 2002, quando conquistou o primeiro título, a seleção vai ao menos à final da competição. Confira abaixo todos os confrontos das oitavas de final: