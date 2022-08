Fábio Carvalho marca no último minuto e Liverpool vira contra o Newcastle na Premier League

Time de Jürgen Klopp tenta reabilitação na tabela após três jogos sem vencer

Reprodução/ Twitter @LFC Klopp comemorou com Fábio Carvalho após o apito final e a grandiosa vitória



Buscando uma reabilitação na Premier League depois de três jogos sem vitória, o Liverpool parece ter embalado. Após fazer 9 a 0 no Bournemouth na última rodada, os comandados de Jürgen Klopp enfrentaram o Newcastle nesta quarta-feira, 31, e conseguiram a vitória no minuto final. A partida em Anfield começou com gol de Isak, para os visitantes, aos 38 minutos, em sua estreia no time. No segundo tempo, aos 61 minutos, Roberto Firmino deixou tudo igual. Pressionado, o Liverpool foi em busca da vitória, que só veio aos 97 minutos. Depois de uma pequena confusão pelo alto, Fábio Carvalho encheu o pé e acertou em pequeno espaço para marcar o gol e dar a vitória aos Reds. A torcida foi a loucura – e Fábio Carvalho também. A vitória deixa o Liverpool em 5º na tabela, e o desfalcado Newcastle m 11º. Na próxima rodada, o time de Liverpool faz o clássico contra o Everton e os Magpies enfrentam o Crystal Palace.