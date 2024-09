Brasil goleia por 9 a 1 Tailândia e avança com tranquilidade na Copa do Mundo de Futsal

Próximo adversário da equipe será definido no sábado (21), com o confronto agendado para a próxima terça-feira (24)

Leto Ribas/CBF Brasil conseguiu abrir o placar logo aos 5 minutos



A seleção brasileira de futsal garantiu a liderança do seu grupo na Copa do Mundo ao derrotar a Tailândia por 9 a 1, em uma partida realizada na cidade de Bucara. Com essa vitória, o Brasil encerrou a fase de grupos com um desempenho impecável, acumulando nove pontos no Grupo B. O próximo adversário da equipe será definido no sábado, com o confronto agendado para a próxima terça-feira. O início do jogo foi marcado por um equilíbrio entre as equipes, mas o Brasil conseguiu abrir o placar logo aos 5 minutos, com um gol de Marcel. Felipe Valerio ampliou a vantagem para 2 a 0 aos 10 minutos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Tailândia conseguiu marcar um gol antes do intervalo, mas Marcel voltou a balançar as redes, levando o Brasil para o intervalo com um placar de 3 a 1. No segundo tempo, a equipe brasileira mostrou um desempenho ainda mais dominante. O goleiro Willian se destacou com defesas importantes, enquanto o ataque brasileiro continuou a pressionar. Pito, Marlon, Rafa Santos, Marcel e Ferrão contribuíram com gols, consolidando a vitória expressiva da seleção.

Com essa goleada, o Brasil não apenas garantiu a primeira colocação do grupo, mas também demonstrou sua força e potencial para as próximas fases do torneio. A equipe se prepara agora para o próximo desafio, com a expectativa de continuar avançando na competição.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller