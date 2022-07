Brasil passa sufoco, mas vence Japão e avança à semifinal da Liga das Nações de Vôlei

O próximo adversário do time de José Roberto Guimarães sairá do confronto entre Estados Unidos e Sérvia

Reprodução/FIVB A seleção brasileira feminina de vôlei está na semifinal da Liga das Nações



A seleção brasileira feminina de vôlei encontrou muitas dificuldades, mas venceu o Japão por 3 sets a 1, com parciais de 29/27, 28/26, 20/25 e 25/14, em Ankara, na Turquia. Com o resultado obtido nesta quarta-feira, 13, a equipe do técnico José Roberto Guimarães garante vaga na semifinal da Liga das Nações, que acontece no próximo sábado, 16 – o próximo adversário sairá do confronto entre Estados Unidos e Sérvia. Criada em 2018, a competição os EUA como vencedor das três edições. O Brasil foi vice duas vezes, enquanto a seleção turca terminou na segunda posição em uma ocasião.