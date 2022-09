Brasil supera Colômbia, segue invicto no Mundial de Vôlei Feminino e avança para a segunda fase

A seleção brasileira bateu as colombianas por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/12 e 25/20

Reprodução/Twitter/@TimeBrasil A seleção brasileira feminina de vôlei avançou para a segunda fase do Mundial de Vôlei Feminino



A seleção brasileira feminina voltou a demonstrar um bom desempenho nesta quarta-feira, 28, e venceu a Colômbia com facilidade, por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/12 e 25/20, em partida válida pela terceira rodada da 1ª fase do Mundial de Vôlei. Com o resultado, o Brasil se manteve invicto, chegou aos 9 pontos no Grupo D e garantiu classificação antecipada para a segunda fase do torneio, que está sendo sediado por Holanda e Polônia. Apenas “cumprindo tabela”, a equipe de José Roberto Guimarães volta para quadra na sexta-feira, 30, quando enfrenta o Japão. Depois, as brasileiras pegam a China, no dia 1º de outubro, pela última rodada. Na segunda fase, os países classificados serão divididos em dois grupos de oito, levando os resultados da fase anterior. Assim, os quatro melhores de cada chave avançam para as quartas de finais, começando o mata-mata em jogos eliminatórios que vão definir o campeão. A seleção brasileira está em busca do título inédito, enquanto a Rússia é a maior campeã, com sete títulos.