Brasil vence a Eslovênia e fica com o bronze no Mundial de vôlei masculino

Seleção fez 3 sets a 1 na disputa da medalha; Polônia e Itália decidem o título

Reprodução/ Twitter @timebrasil Brasil fez 3 sets a 1 na Eslovênia e ficou com a medalha de bronze



A seleção brasileira de vôlei masculino ficou com o bronze no Mundial da categoria após vencer a Eslovênia por 3 sets a 1. Depois de perder na semifinal para a Polônia, o Brasil precisou se reerguer e voltar à quadra. Nos dois primeiros sets o Brasil fechou pelo mesmo placar de 25×18, mas no 3º set a Eslovênia venceu por 25×22. No quarto set, a seleção se recuperou e fechou em 25×17 ficando com a medalha. O Brasil fez uma boa partida também contra a Polônia, mas os atuais campeões mundiais fizeram jogo duro e avançaram. A final também será disputada neste domingo entre a Polônia e a Itália. Curiosamente, somente três países venceram o Mundial em toda a história: Brasil, Polônia e Itália.