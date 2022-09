Verstappen vence GP da Itália, frustra Ferrari e fica mais perto do bicampeonato na Fórmula 1

Mesmo largando na sétima posição, o holandês exibiu todo seu talento para fazer ultrapassagens e contou com a sorte para ganhar sua décima prova na temporada 2022

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Max Verstappen venceu o GP da Itália



Max Verstappen frustrou a festa da Ferrari neste domingo, 10, ao superar Charles Leclerc e vencer o GP da Itália de Fórmula 1. Mesmo largando na sétima posição, já que foi punido por fazer alterações em sua Red Bull Racing, o holandês exibiu todo seu talento para fazer ultrapassagens logo nas primeira voltas. O atual campeão mundial, além disso, contou com uma dose de sorte, já que viu a equipe italiana cometer um erro de estratégia, mandando o monegasco mais cedo para o boxe. Para completar, o Super Max ainda cruzou a linha de chegada sob bandeira amarela, já que Daniel Ricciardo abandonou nos momentos finais e o safety car precisou ser acionado até o fim – vale lembrar o piloto ganhou o título do Mundial de Pilotos de 2021 justamente com uma polêmica envolvendo o carro de segurança. Em casa, a Scuderia italiana viu Leclerc terminar na segunda posição, enquanto o britânico George Russell, da Mercedes, completou o pódio. Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull Racing), Lando Norris (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), De Vries (Williams) e Zhou (Alfa Romeo), respectivamente, completaram a etapa na sequência e também pontuaram.

Restando seis provas para o fim da temporada 2022 da Fórmula 1, Max Verstappen lidera a classificação geral com 301 pontos, com 109 a mais que o segundo colocado Charles Leclerc. Na terceira posição, o mexicano Sergio Perez tem a mesma pontuação, mas fica em desvantagem em relação ao monegasco pelo número de vitórias. Desta forma, o holandês pode conquistar o segundo título do Mundial de Pilotos já na próxima corrida, marcada para 2 de outubro, no GP de Singapura. George Russell (188), Carlos Sainz (175) e Lewis Hamilton (158) são os outros participantes que ultrapassaram a barreira dos cem pontos. No Mundial de Construtores, a Red Bull Racing também leva boa vantagem e está perto do título, com 511 pontos. Ferrari (376) e Mercedes (346), atualmente, brigam pela segunda posição.