Brasil vence Argentina com tranquilidade e segue com 100% de aproveitamento no Mundial de Vôlei Feminino 

Reprodução/Twitter/@timebrasil Gabi foi o destaque de Brasil x Argentina no Mundial de Vôlei Feminino



A seleção brasileira feminina conseguiu um excelente resultado nesta terça-feira, 26, ao vencer a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/21, em confronto válido pela segunda rodada do Mundial de Vôlei, que está sendo disputado na Holanda e na Polônia. Depois de ganhar da República Tcheca na estreia, o Brasil não teve muitas dificuldades para superar a rival sul-americana, contando com excelente atuação de Gabi. Assim, a equipe de José Roberto Guimarães chega aos 6 pontos, dividindo a liderança do Grupo D com o Japão. O próximo compromisso das brasileiras será diante da Colômbia, na quarta-feira, 28, às 10h (de Brasília). Vale lembrar que os 24 países foram divididos em quatro chaves de seis na tabela, mas apenas os quatro primeiros de cada avançam. Na segunda fase, os times classificados serão divididos em dois grupos de oito, levando os resultados da fase anterior. Assim, os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de finais, começando o mata-mata em jogos eliminatórios que vão definir o campeão.