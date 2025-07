Brasil vira, vence China e se classifica às semifinais da Liga das Nações de Vôlei

Depois de susto no começo da partida, seleção de Bernardinho fechou o jogo em 3 sets a 1; agora, nas semifinais, espera o vencedor de Japão e Polônia

Divulgação/Instagram/@cbvolei Brasil passa sufoco no começo, mas confirma favoritismo e avança às semifinais da VNL



O Brasil está classificado para as semifinais da Liga das Nações de Vôlei. Após levar um susto no primeiro set e perder por 1 x 0, a seleção comandada por Bernardinho mostrou superioridade, se impôs e conseguiu a virada por 3 x 1, com parciais de 29/31, 25/19, 25/16 e 25/21, para garantir a classificação. Por ter se classificado com a melhor campanha, os brasileiros enfrentaram a China, penúltima colocada da primeira fase, em Ningbo, na casa deles, onde acontece a reta final da competição. Agora, o Brasil enfrenta nas semifinais o vencedor de Japão x Polônia que acontece nesta quinta-feira (31).

A seleção brasileira enfrentou dificuldades no primeiro set, após abrir 5 x 1 no começo da partida. Porém, a China se recuperou, cresceu e conseguiu a virada no 16 x 14. O Brasil correu atrás e conseguiu buscar o empate. Entretanto, com 30 a 29 no placar, os chineses conseguiram fechar o set na quinta oportunidade e venceram por 31 a 29.

A China voltou confiante e liderou o placar no início do segundo set. O Brasil cresceu e conquistou a liderança no resultado quando o bloqueio começou a aparecer. Com uma sequência de nove pontos, a seleção brasileira fechou o segundo por 25 x 19 e empatou a partida em sets.

Após o empate, o Brasil demonstrou superioridade no terceiro set e fechou em 25 x 16. No último, apesar do susto no começo quando a China fez 4 x 1, a seleção verde e amarela conseguiu passar a frente no placar e fechou o jogo em 25 x 21. Alan, oposto da seleção, foi o nome do Brasil na partida, anotando 26 pontos.

Agora, o Brasil entra em quadra no próximo sábado (2) para enfrentar Japão ou Polônia nas semifinais. Depois de três edições, a seleção brasileira volta a chegar entre as quatro melhores seleções da VNL.