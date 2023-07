Brasileiro faz tempo histórico no Sul-Americano de Atletismo e garante vaga para Paris-2024

Erik Cardoso, de 23 anos, se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10s nos 100m rasos

Reprodução/ Canal Olímpico do Brasil Erik Cardoso estará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



Erik Cardoso, de 23 anos, fez história nesta sexta-feira, 28, nos Jogos Sul-Americanos de Atletismo, em São Paulo. Na prova dos 100m rasos, o paulista bateu o tempo de 9.97s e se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10s na história. O resultado é tão bom que desbanca o recorde de Robson Caetano, de 1988, que fez 100m em 10s. A marca também classifica Erik para as Olimpíadas de Paris 2024, que começam em julho do ano que vem. Apesar do tempo, Erik foi prata e ficou atrás de Issamade Asinga, do Suriname, que fez 9.89s. No início do mês, Paulo André também garantiu vaga para os Jogos Olímpicos na mesma prova. Ele foi campeão do 42º Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 10s15.