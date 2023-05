Brasileiro Thiago Wild faz história, elimina Medvedev e protagoniza uma das maiores zebras da história de Roland Garros

Carioca derrotou o número 2 do ranking mundial em sua estreia na chave principal do Grand Slam

EFE/EPA/CAROLINE BLUMBERG Thiago Wild derrotou Medvedev em sua estreia na chave principal de Roland Garros



A estreia do brasileiro Thiago Wild na chave principal de Roland Garros, ocorrida nesta terça-feira, 30, foi histórica. Na quadra central de Philippe Chatrier, uma das principais do mundo do tênis, o carioca desfilou seu talento e derrotou ninguém menos que o russo Daniil Medvedev, o segundo melhor tenista da atualidade. Número 172 do ranking mundial, o representante do Brasil conseguiu a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 7-6(5), 6-7(6), 2-6, 6-3 e 6-4. O resultado, assim, pode ser considerado uma das maiores zebras da história do Grand Slam, já que Medvedev era tratado como um dos favoritos ao título do tradicional torneio francês. Maior vencedor da competição e dono de incríveis 14 títulos em 18 participações, o espanhol Rafael Nadal não está disputando esta edição por problemas físicos.