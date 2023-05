Rafael Nadal desiste de Roland Garros por lesão e projeta aposentadoria para 2024

Dono de incríveis 14 títulos em 18 participações, o tenista nunca havia perdido uma edição da competição

Maior campeão de Roland Garros, o espanhol Rafael Nadal anunciou nesta quinta-feira, 18, que não participará do torneio, marcado para acontecer entre 22 de maio e 11 de junho, por um problema no quadril. Dono de incríveis 14 títulos em 18 participações, o tenista nunca havia perdido uma edição da competição. Em comunicado, a lenda do tênis também desabafou e disse que planeja se aposentar no próximo ano. “Não vou jogar em Roland Garros, não vou jogar por alguns meses e, se eu voltar, ano que vem será meu último ano”, disse Nadal, sem meias palavras. “Não dá para ficar exigindo cada vez mais do corpo, porque em algum momento ele diz ‘até aqui’ e acabou. A partir de agora, vamos ver até quando posso continuar e quando vou parar.”

Prestes a completar 37 anos, Nadal vem sofrendo para se recuperar de uma lesão no quadril direito. O espanhol começou a apresentar dores no local durante o Aberto da Austrália, em janeiro. O ex-número 1 do mundo desistiu do primeiro Grand Slam do ano após a segunda rodada e, desde então, não voltou a competir no circuito. Nesta temporada, foram apenas duas competições – esteve na United Cup antes do Aberto da Austrália. “Estou melhor agora do que há algumas semanas. É melhor que me vejam assim, caso contrário, não daria uma entrevista coletiva”, disse. “Você pode ficar com raiva, triste, que é o que eu faço, mas no final posso agradecer por tudo que aconteceu (na minha carreira)”, acrescentou.

"I'm not the kind of guy who comes to play at Roland-Garros only to be there. I need to stop. Just for a moment. Maybe a month, two or three before going back to training. It is the best thing to do for my health." @RafaelNadal 🎙️ https://t.co/EOiMFTH7HT pic.twitter.com/3KAHhYiTmM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 18, 2023

Segundo Nadal, seu plano é se recuperar da contusão sem pressa e retornar às quadras somente na próxima temporada. “Tem sido difícil para eu ter continuidade em todos os sentidos, por causa do meu físico. E isso se transfere para o campo pessoal quando não se consegue estar feliz com o dia a dia”, revelou o espanhol. “Preciso colocar um ponto final no que é minha carreira esportiva. Vou regenerar meu corpo e quando me sentir pronto vou começar de novo”, acrescentou o tenista, que não descartou jogar a Copa David em 2023. “Pode ser um objetivo tentar jogar a Copa Davis e preparar-me para 2024, que será o último ano da minha carreira esportiva. A minha ideia é aproveitar e viajar para todos os torneios onde fui feliz, se tiver possibilidade.”

