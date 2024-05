Bronze no Mundial de boxe de 2023, brasileiro Wanderson de Oliveira está fora das Olimpíadas

Lutador conhecido como Shuga perdeu para o polonês Damian Durkacz no Pré-Olímpico Final; Viviane Pereira está a duas vitórias dos Jogos

Wander Roberto/COB Wanderson de Oliveira, o Shuga, foi eliminado após perder para o polonês Damian Durkacz por decisão dividida



No Pré-Olímpico Final de boxe, o brasileiro Wanderson de Oliveira foi eliminado após perder para o polonês Damian Durkacz por decisão dividida. Com isso, Viviane Pereira se torna a única representante brasileira na competição em Bangcoc, na Tailândia, e está a duas vitórias da vaga olímpica na categoria até 75 kg. Oliveira, conhecido como Shuga, fez uma luta equilibrada contra Durkacz, mas acabou sendo derrotado por 4 a 1. O polonês levou a melhor no primeiro round e venceu por unanimidade. Na segunda parcial, o brasileiro teve um desempenho melhor para dois juízes, mas não foi o suficiente para reverter a situação. Mesmo impondo um maior volume de golpes no último round, Shuga não conseguiu a virada.

Após conquistar a medalha de bronze no Mundial de 2023, Wanderson encerrou sua participação no Pré-Olímpico com duas vitórias. Para garantir uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ele precisava chegar à semifinal ou vencer a repescagem, o que não aconteceu. Enquanto isso, Viviane Pereira segue na competição e está nas oitavas de final da categoria até 75 kg. Viviane Pereira venceu sua luta de estreia e agora enfrentará a nigeriana Patricia Mbata no sábado. Para obter a classificação olímpica, ela precisa ganhar mais dois combates, já que há quatro vagas em disputa em sua categoria. O boxe brasileiro já tem garantidas dez vagas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, e Viviane busca se juntar aos representantes do país no evento esportivo.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA