Madonna termina relacionamento com boxeador após turnê mundial

Relacionamento não resistiu à agenda lotada da cantora americana, que recentemente cantou em Copacabana para 1,6 milhão de pessoas

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Madonna encerrou sua "Celebration Tour" em show na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro



Após encerrar sua “Celebration Tour” com um show em Copacabana para 1,6 milhão de pessoas, a cantora Madonna teria terminado seu relacionamento de um ano com o boxeador Josh Popper, de 30 anos. Segundo o jornal “The US Sun”, a estrela comunicou a amigos próximos que está novamente solteira. Uma fonte revelou que a diva pop mal via Josh nos últimos meses devido à sua agenda lotada. O relacionamento, então, não resistiu. A cantora de 65 anos conheceu o atleta quando ele começou a treinar boxe para seu filho David Banda, de 18 anos. Apesar de não ter havido brigas, amigos próximos afirmam que a recente turnê mundial de Madonna, que durou sete meses, prejudicou o romance. A cantora viajou pelo mundo com sua família, ensaiando e se apresentando para seus fãs.

Josh Popper, que apoiou Madonna durante uma infecção bacteriana que a fez adiar a turnê, é dono de uma academia de boxe em Nova York e trabalha como modelo. Antes do boxe, ele teve uma breve passagem pelo futebol americano, jogando por times como Arizona Cardinals e Indianapolis Colts, antes de vender seguros por um curto período.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA