Bruninho confirma lesão na mão e fala em último Mundial de Vôlei: ‘Muito provável’

Julio Cesar Guimarães/COB Um dos maiores nomes da história da seleção brasileira de vôlei, Bruninho está com 36 anos



Bruninho deixou o time titular da seleção brasileira de vôlei na vitória diante de Cuba, na primeira rodada do Mundial de Vôlei. Nos jogos seguintes, nos triunfos contra Japão e Catar, o experiente levantador perdeu espaço para Cachopa, entrando em alguns momentos das partidas. Nesta quinta-feira, 1º, o jogador revelou que está com uma lesão no dedo anelar da mão direita desde a disputa da Liga das Nações. “Sim, a dor neste dedo tem me acompanhado há algum tempo. Eu desloquei meu dedo durante a etapa de Brasília na Liga das Nações. No primeiro jogo do Mundial, contra Cuba, colidi com Wallace e inchou novamente. Agora está melhor, mas o mais importante é que o time continue vencendo rumo ao título”, afirmou o atleta, em entrevista ao site italiano “Volleyball.it”. Desta forma, Bruninho deverá continuar sendo opção no banco de reservas no duelo contra o Irã, na próxima terça-feira, 6, às 16h (horário de Brasília), pelas oitavas de final.

O levantador de 36 anos, assim, tenta se recuperar a tempo de participar mais ativamente do seu possível último Mundial. Na conversa com o portal italiano, o jogador admitiu que já pensa na aposentadoria. “O pensamento está longe, mas é muito provável. Pouco a pouco, temos que pensar que estamos em quadra há muitos anos. E é por isso que estou tentando viver cada jogo ao máximo, aceitando a realidade dos fatos, de que esse momento está se aproximando. Dentro e fora de quadra, quero ser o mais positivo possível”, declarou o filho do treinador Bernardinho, que tenta transformar a seleção em tetracampeã mundial.