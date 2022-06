Câmara dos Deputados concede título de cidadão brasileiro ao britânico Lewis Hamilton 

A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e recebeu parecer favorável do relator em Plenário, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR)

EFE/Antonio Lacerda Hamilton festeja vitória do GP de São Paulo na temporada 2021 da Fórmula 1



Heptacampeão mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton recebeu nesta quinta-feira, 9, o título de cidadão brasileiro honorário da Câmara dos Deputados. A homenagem foi sugerida pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) e recebeu parecer favorável do relator em Plenário, o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR). O título, que ainda não tem data para ser entregue ao astro da Mercedes, acontece menos de um ano depois do inglês vencer o Grande Prêmio de São Paulo e repetir o famoso gesto de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos do país e tricampeão na categoria.