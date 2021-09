Campeão do mundo em 2007, Kimi Raikkonen anuncia aposentadoria da F-1 ao fim da temporada

Atualmente na Alfa Romeo, o finlandês de 41 anos disse que está decidido a dar outros passos em sua carreira

EFE/EPA/MARC GOODWIN Kimi Raikkonen anunciou que vai deixar a Fórmula 1 ao fim da temporada



Campeão do mundo em 2007, Kimi Raikkonen utilizou sua conta no Instagram nesta quarta-feira, 1º, para anunciar que esta será a sua última temporada na Fórmula 1. Atualmente na Alfa Romeo, o finlandês de 41 anos disse que está decidido a dar outros passos em sua carreira. “É isso. Esta será minha última temporada na Fórmula 1. Esta é uma decisão que tomei durante o inverno passado. Não foi uma decisão fácil, mas depois desta temporada é hora de coisas novas. Mesmo que a temporada ainda esteja chegando, quero agradecer a minha família, todas as minhas equipes, todos os envolvidos na minha carreira de automobilismo e principalmente a todos os grandes fãs que têm torcido por mim todo esse tempo. A Fórmula 1 pode chegar ao fim para mim, mas há muito mais coisas na vida que quero experimentar e desfrutar. Vejo você por aí depois de tudo isso!”, escreveu.

Kimi Raikkonen, atualmente, é o piloto que mais vezes disputou um GP de Fórmula 1 – até hoje, foram 344 corridas. O brasileiro Rubens Barrichello é o 2°, com 326 provas. Apelidado de “Homem de Gelo”, o finlandês estreou na categoria na Sauber, em 2001. Na sequência, ele foi para McLaren, onde permaneceu até 2007, quando se transferiu para a Ferrari e logo foi campeão mundial. Em 2009, ele decidiu sair da categoria, retornando apenas em 2012, na extinta Lotus. Raikkonen ainda voltou a guiar a Ferrari entre 2014 e 2018 e, após disto, ocupou um dos carros da Alfa Romeo, equipe em que vai terminar sua trajetória.