F1: Após atraso de mais de três horas por causa da chuva, prova do GP da Bélgica é iniciada

Largada estava marcada para às 10h, mas foi impossibilitada pela forte precipitação que atingiu o Circuito de Spa-Francorchamps; pilotos terão uma hora para correr

Reprodução/Twitter/F1 Depois de algumas voltas de apresentação atrás do safety car, pilotos alegaram que as condições da pista eram “impraticáveis”



Após mais de três horas de atraso, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) autorizou o início da corrida de Fórmula 1 no GP da Bélgica, que acontece nesta domingo, 29. O modelo escolhido pela FIA foi de uma corrida rápida, que deverá ser realizada na uma hora de prova restante, depois dos consecutivos adiamentos em virtude da forte precipitação. O tempo estava tão ruim que o piloto da Red Bull Racing, Sérgio Perez, bateu sozinho ainda na ida para o grid. Marcada para às 10h, no horário de Brasília, a largada foi adiada por 25 minutos pela chuva insistente que atingia o Circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Depois de algumas voltas de apresentação atrás do safety car, pilotos alegaram que as condições da pista eram “impraticáveis”. A visão dos pilotos estava impossibilitada pela chuva e pelos “sprays” emitidos pelos carros à frente. A água parada na pista deixava a corrida ainda mais perigosa. Por causa dos relatos, a direção interrompeu a prova, que teria no máximo três horas para ser realizada. Às 12 horas, foi anunciado que o o cronômetro seria congelado com a 1 hora restante na esperança de que as condições climáticas melhorassem.