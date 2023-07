Carlos Alcaraz deixa troféu de Wimbledon cair durante entrevista; assista

Incidente aconteceu um dia depois do espanhol superar Novak Djokovic e conquistar o torneio pela primeira vez

Reprodução/twitter/@CNN Carlos Alcaraz deixou o troféu de Wimbledon cair no chão



O tenista Carlos Alcaraz protagonizou um momento inusitado nesta segunda-feira, 17. Um dia depois de superar Novak Djokovic e conquistar Wimbledon pela primeira vez, o atual número 1 do mundo deixou o troféu do badalado torneio cair. O incidente ocorreu enquanto o espanhol concedia uma entrevista para a emissora CNN. Na conversa com os apresentadores, a jornalista pediu para Alcaraz exibir a taça. O jovem, então, pegou o objeto, mas deixou escorregar de suas mãos e cair no chão – a tampa da taça também saiu do lugar. Bem humorado, o atleta de 20 anos sorriu com a situação e continuou respondendo as perguntas normalmente.