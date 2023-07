Número 1 do mundo, Carlos Alcaraz derrota Djokovic e conquista Wimbledon pela primeira vez

Jovem espanhol de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta seu segundo título de Grand Slam

EFE/EPA/NEIL HALL Wimbledon (Reino Unido), 16/07/2023.- Carlos Alcaraz, da Espanha, posa com o troféu depois de vencer sua final masculina de simples contra Novak Djokovic, da Sérvia, no Campeonato de Wimbledon, Wimbledon, Grã-Bretanha, 16 de julho de 2023. (Tênis, Espanha , Reino Unido)



O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, se sagrou campeão de Wimbledon neste domingo, 16, ao derrotar na final o sérvio Novak Djokovic, o segundo do ranking, que não perdia na quadra central do All England Club desde 2013. Em intensas 4 horas e 42 minutos de partida, Alcaraz se recuperou de maneira fulminante de um grande início do adversário para vencer com parciais de 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 e 6-4). O jovem de 20 anos, que já tinha sido campeão do US Open em 2022, levanta seu segundo título de Grand Slam em sua terceira participação em Wimbledon. Djokovic, maior vencedor de Grand Slams entre os homens, com 23 conquistas, buscava a 24ª para igualar o recorde de Margaret Court. Além disso, o sérvio tentava o oitavo título na sagrada grama inglesa, o que o faria empatar com Roger Federer como o maior campeão do torneio no masculino. Esta foi a primeira final de Wimbledon para Alcaraz e a nona para Djokovic, que também tinha como objetivo vencer os quatro Grand Slams no mesmo ano, depois de ter sido campeão do Aberto da Austrália e em Roland Garros.

*Com informações da AFP e da EFE