Carlos Sainz é diagnosticado com apendicite e fica fora do GP da Arábia Saudita

Piloto será substituído pelo piloto inglês Oliver Bearman, reserva da escuderia

Reprodução/ Instagram @carlossainz55 Carlos Sainz está fora do Grande Prêmio da Arábia Saudita



O piloto Carlos Sainz está fora do Grande Prêmio da Arábia Saudita. A Ferrari anunciou nesta sexta-feira, 8, que o piloto foi diagnosticado com uma apendicite e deve ser submetido a uma cirurgia. Assim, a partir do terceiro treino livre, ele será substituído pelo piloto inglês Oliver Bearman, reserva da escuderia. “A família Ferrari deseja uma rápida recuperação”, comunicou a equipe. A apendicite é a inflamação ou infecção do apêndice, um pequeno órgão no início do intestino grosso. Na maioria dos casos, provoca dores moderadas e intensas, e requer medicação para evitar complicações ou ainda intervenção cirúrgica. Olive Bearman, seu substituto para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, está em seu segundo ano de Fórmula 2. Formado na Academia de Pilotos da Ferrari, ele foi campeão da Fórmula 4 italiana e da F4 alemã.

*Com informações de Estadão Conteúdo