Carol Solberg é suspensa pela FIVB por comemorar prisão de Bolsonaro

Medida tira a jogadora da primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, em março; caso aconteceu em 2023 durante torneio na Austrália

Divulgação / Instagram Carol Solberg é punida pela FIVB por comemorar prisão de Jair Bolsonaro



A primeira etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, agendada para João Pessoa, entre 11 e 15 de março, não contará com a experiente Carol Solberg. A atleta foi punida pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) por comemorar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro no Mundial do ano passado.

A revelação da punição foi do jornalista Juca Kfouri, que publicou a punição em seu blog no UOL. A alegação da FIVB para punir Carol Solberg foi que a atleta teve uma “conduta antidesportiva”.

Após conquistar a medalha de bronze ao lado de Rebecca no Mundial da Austrália, dia 23 de novembro do ano passado, Carol Solberg disse que era “uma dia incrível”, para ela. Mas não estava falando do feito nas quadras de areia e sim da confirmação da prisão do político.

“Esse é um dia incrível para mim. Estou muito feliz. E também é um dia incrível para o mundo. Ontem, no Brasil, colocamos na prisão o pior presidente da história do Brasil. Bolsonaro está na prisão e é muito importante que celebremos”, disse, na ocasião.

Segundo Juca Kfouri, a FIVB se baseou no artigo 8.3 de seu regulamento disciplinar, que define insultos, gestos, sinais ou linguagem ofensivas, demonstração de natureza não esportiva e comportamento que traga descrédito ao esporte e/ou à entidade, como “conduta antidesportiva.”

*Com informações do Estadão Conteúdo